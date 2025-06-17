Прем'єр Канади прагне укласти нову угоду про економіку і безпеку з США протягом 30 днів

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив у понеділок, що домовився з президентом США Дональдом Трампом про те, що їхні країни повинні спробувати укласти нову угоду про економіку та безпеку протягом 30 днів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Ця заява пролунала лише через кілька годин після того, як канадські урядовці заявили, що сторонам ще багато чого потрібно зробити, перш ніж вони зможуть укласти угоду.

Карні, який виграв квітневі вибори завдяки обіцянці боротися з митами Трампа, наполягає на тому, що він називає новими економічними та безпековими відносинами зі Сполученими Штатами.

Раніше обидва лідери зустрілися на полях саміту G7 в Альберті, де Трамп знову підтвердив свою прихильність до мит.

"Прем'єр-міністр Карні та президент Трамп ... обмінялися інформацією щодо ключових питань, порушених під час переговорів про нові економічні та безпекові відносини між Канадою та США", - йдеться в заяві офісу Карні.

"З цією метою лідери домовилися продовжити переговори з метою укладення угоди протягом найближчих 30 днів", - заявили в офісі.

Прессекретар Карні підтвердив, що формулювання заяви означає, що обидві сторони хочуть укласти угоду протягом найближчих 30 днів.

Трамп раніше заявив, що нова угода з Канадою можлива, але наголосив, що мита мають відігравати певну роль, що категорично не сприймає канадський уряд.

"У мене є концепція мит. Марк має іншу концепцію... ми подивимося, чи зможемо дійти згоди", - сказав Трамп. "Я прихильник мит".

Канада, найбільший постачальник сталі та алюмінію до США, стикається з митами, введеними Трампом на обидва метали, а також на експорт автомобілів.

Карні заявив минулого тижня, що країни ведуть інтенсивні переговори щодо мит і що Канада готує заходи у відповідь, якщо ці переговори не дадуть результатів.

Оптимізм щодо швидкого укладення угоди зник за останні 10 днів, а канадські посадовці в приватних розмовах заявляють, що США, схоже, не поспішають.

"Ми перебуваємо в процесі обговорення, а не на його завершальному етапі. Наша позиція полягає в тому, що ми не повинні вводити мита на канадський експорт до США", - заявила Кірстен Хіллман, посол Канади у Вашингтоні.

"Ми продовжимо переговори, доки не знайдемо найкращого для Канади рішення", - сказала вона журналістам після зустрічі Карні з Трампом.

Тим часом США і Британія фіналізували торгову угоду на полях саміту у Канаді.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що очікує фіналізації ще кількох торговельних угод до завершення саміту "Групи семи" у Канаді.

Менш як за місяць, 9 липня, спливає час відтермінування великих тарифів, які Трамп оголосив у квітні, а потім призупинив задля перемовин.

Від адміністрації вже лунали сигнали про те, що цей термін можуть продовжити, щоб дати більше часу на перемовини для укладення торгових угод. Водночас Трамп заявив, що планує озвучити партнерам односторонні умови, які вони мають "прийняти або відмовитись".