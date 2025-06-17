Світовий банк виявив найбільше падіння потоку прямих іноземних інвестицій за 20 років

Потік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) до країн, які розвиваються - що вважається ключовим рушієм економічного зростання та підвищення рівня життя - скоротився до найнижчого рівня з 2005 року на тлі збільшення кількості торговельних бар'єрів у світі.

Про це йдеться в новому дослідженні Світового банку, оприлюдненому в понеділок, передає Укрінформ.

«Те, що ми бачимо, є результатом державної політики. Не випадково, що прямі іноземні інвестиції падають до нових мінімумів одночасно з рекордно високим державним боргом», - зауважив у цьому зв'язку головний економіст і старший віцепрезидент Групи Світового банку Індерміт Гілл.

Він пояснив, що останніми роками уряди були зайняті створенням бар'єрів для інвестицій і торгівлі, коли вони мали би усувати їх.

Отже, за результатами 2023 року - останнього року, за який були зібрані всі відповідні дані для аналізу - країни, що розвиваються, отримали лише $435 мільярдів прямих іноземних інвестицій. Це - найнижчий рівень з 2005 року. Водночас тенденція падіння рівня ПІІ простежується також і з розвиненими країнами.

Причому, ці дані не враховують останніх змін щодо встановлення нових торговельних бар'єрів адміністрацією США та реакцією на ці дії в глобальному масштабі.

У зв'язку з цим із 30 червня по 3 липня представники урядів, міжнародних установ, організацій та приватного сектору зустрінуться в Севільї (Іспанія), щоб обговорити, як мобілізувати фінансування для досягнення ключових цілей розвитку. Світовий банк планує представити там аналіз щодо політики, необхідної для досягнення таких цілей на тлі сповільнення економічного зростання, рекордного збільшення рівня держборгу та скорочення бюджетів на іноземну допомогу.

У цій політиці ключовим кроком має стати послаблення інвестиційних обмежень, підкреслили в Світовому банку. Це потребуватиме сміливих внутрішніх реформ для покращення бізнес-клімату та рішучої глобальної співпраці з метою відродження транскордонних інвестицій».