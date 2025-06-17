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Трамп запропонував Віткоффу і Венсу зустрітися з чиновниками Ірану, - ЗМІ
08:46 17.06.2025 |
Спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф і віце-президент США Джей Ді Венс можуть цього тижня обговорити з іранцями ядерну угоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times і Axios.
За даними неназваного джерела NYT, президент США Дональд Трамп запропонував Віткоффу і Венсу зустріч з Іраном.
Видання уточнює, що якщо Венс і Віткофф дійсно зустрінуться з іранцями, то їхнім співрозмовником, найімовірніше, буде міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.
Саме Арагчі зіграв ключову роль в укладенні ядерної угоди з адміністрацією Барака Обами у 2015 році і знає всі деталі великого ядерного комплексу Ірану. Глава іранського МЗС уже продемонстрував свою відкритість до ядерної угоди.
Зі свого боку Axios із посиланням на неназваного американського чиновника пише, що зустрітися з Арагчі цього тижня може тільки Віткофф. Мета зустрічі - обговорити дипломатичну ініціативу, що стосується ядерної угоди і припинення війни між Ізраїлем та Іраном.
"Зустріч з іранцями цього тижня перебуває на стадії розгляду", - підкреслило джерело видання.
За словами чиновника, наявність у США бомб, які здатні знищити підземний ядерний об'єкт Ірану у Фордо - це ключовий важіль тиску на Іран.
"Вони дійсно хочуть вести переговори. Але ми не знаємо, чи були вони повністю поставлені на коліна, щоб зрозуміти, що для того, щоб зберегти країну, вони повинні вести переговори? І якщо припустити, що вони дійдуть до цього, чи є якийсь рівень збагачення, який ви б їм дозволили?" - додало джерело Axios.
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