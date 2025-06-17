Трамп незадоволений Карлсоном, який критикує позицію президента щодо ізраїльсько-іранської війни

Президент США Дональд Трамп публічно висловив невдоволення блогером, колишнім журналістом Fox News Такером Карлсоном, який почав жорстко критикував підхід глави Білого дому до війни між Ізраїлем та Іраном.

Про це передає Укрінформ з посиланням на The Hill.

«Я не знаю, що каже Такер Карлсон. Нехай іде й створить телевізійну мережу, щоб люди його слухали», - сказав президент представникам ЗМІ під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на саміті G7.

Карлсон, відомий критикою втручання США в конфлікти на Близькому Сході, обурився після того, як Ізраїль наприкінці минулого тижня завдав ракетного удару по ядерних об'єктах Ірану та ліквідував кількох високопоставлених іранських військових.

У своєму дописі Карлсон заявив, що Трамп «співучасник воєнних дій». «Те, що станеться далі в регіоні, визначить президентство Дональда Трампа», - заявив блогер.

Він також розкритикував американських прихильників воєнної ескалації, яких назвав «воєнними підбурювачами», за те що вимагали «прямого військового втручання США у війну з Іраном», зокрема й своїх колишніх колег з Fox News.

Зазначається, що позиція Карлсона демонструє зростання розколу в середовищі прибічників президента, особливо щодо зовнішньої політики США.

Відомий поширенням кремлівських наративів, Карлсон, який залишив Fox News у 2022 році, тривалий час вважався медійним союзником Трампа. У 2024 році він запросив Трампа виступити у спільному турне в рамках виборчої кампанії, а також брав участь у Республіканському національному з'їзді минулого літа.