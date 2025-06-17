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Трамп закликав жителів Тегерана до термінової евакуації
08:39 17.06.2025 |
Жителям Тегерана необхідно терміново евакуюватися на тлі конфлікту з Ізраїлем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.
За словами президента, Іран мав підписати ядерну угоду, яку він запропонував.
"Яка жалість, яка трата людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я повторював це знову і знову! Усі мають негайно евакуюватися з Тегерана!" - наголосив він.
За матеріалами:
РБК-Україна
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