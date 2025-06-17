Трамп закликав жителів Тегерана до термінової евакуації

Жителям Тегерана необхідно терміново евакуюватися на тлі конфлікту з Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

За словами президента, Іран мав підписати ядерну угоду, яку він запропонував.

"Яка жалість, яка трата людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я повторював це знову і знову! Усі мають негайно евакуюватися з Тегерана!" - наголосив він.