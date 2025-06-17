США і Британія фіналізували торгову угоду на саміті у Канаді

Торговельна угода між Великою Британією та США підписана і "укладена".

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером на саміті G7 у канадському Кананаскісі, передає "Європейська правда" з посиланням на Sky News..

"Ми підписали її, і вона укладена. Це справедлива угода для обох сторін. Вона створить багато робочих місць і принесе великі доходи", - заявив Трамп про угоду.

Стармер заявив, що документ "впроваджує" угоду про зниження мит на автомобілі та аерокосмічну продукцію, назвавши її "дуже важливою угодою".

"Тож це дуже хороший день для обох наших країн - справжній знак сили", - додав прем'єр-міністр.

Трамп додав, що Велика Британія "дуже добре захищена" від будь-яких майбутніх мит, сказавши: "Ви знаєте чому? Тому що вони мені подобаються".

Однак він не сказав, чи будуть мита на експорт британської сталі до США встановлені на рівні 0%, сказавши: "Ми надамо вам цю інформацію трохи пізніше".

Уряд Британії заявляє, що США "зобов'язалися" скасувати мита на британські аерокосмічні товари, такі як двигуни та деталі літаків, які зараз становлять 10%.

Очікується, що угода "набере чинності до кінця місяця".

За словами уряду, мита на імпорт автомобілів знизяться з 27,5% до 10%, що "заощадить автовиробникам сотні мільйонів на рік і захистить десятки тисяч робочих місць".

Білий дім заявляє, що щороку на імпорт за цією ставкою буде виділено 100 000 автомобілів.

Але з сталлю ситуація дещо складніша.

Велика Британія є єдиною країною, яка звільнена від глобального 50% мита на сталь, що означає, що ставка для Великої Британії залишається на попередньому рівні 25%.

Очікувалося, що це мито буде повністю скасовано, але уряд тепер заявляє, що "продовжуватиме рухатися вперед і досягатиме прогресу в напрямку 0% мита на основні види сталі, як було домовлено".

Білий дім заявляє, що США "негайно встановлять квоти за ставками найбільшого сприяння для сталевих і алюмінієвих виробів".

Інші ключові частини угоди включають квоти на імпорт і експорт яловичини, і уряд наголошує, що "будь-який імпорт із США повинен відповідати британським стандартам безпеки харчових продуктів".

Наразі тарифи на фармацевтичні препарати не змінюються, і уряд заявляє, що "продовжуватиме роботу, щоб захистити галузь від будь-яких подальших тарифів".

Білий дім заявляє, що "зобов'язався домогтися значно преференційних умов".

Трамп також похвалив Стармера як "чудового" прем'єр-міністра, додавши: "Ми обговорювали цю угоду шість років, і він зробив те, чого вони не змогли зробити".

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що очікує фіналізації ще кількох торговельних угод до завершення саміту "Групи семи" у Канаді.

Менш як за місяць, 9 липня, спливає час відтермінування великих тарифів, які Трамп оголосив у квітні, а потім призупинив задля перемовин.

Від адміністрації вже лунали сигнали про те, що цей термін можуть продовжити, щоб дати більше часу на перемовини для укладення торгових угод. Водночас Трамп заявив, що планує озвучити партнерам односторонні умови, які вони мають "прийняти або відмовитись".