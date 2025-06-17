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Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт
23:57 16.06.2025 |
Країни Європи вперше з червня 2022 року перевершили США за обсягом надання військової допомоги Україні - 72 мільярди євро проти 65 мільярдів. Про це йдеться у звіті
німецького Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel), оприлюдненому в понеділок, 16 червня.
Підтримка України з боку Європи різко зросла у березні та квітні. За два місяці європейські країни виділили 10,4 мільярда євро військової допомоги та 9,8 мільярда євро гуманітарної та фінансової допомоги. Це найбільший сукупний показник за будь-який двомісячний період з початку повномасштабної війни Росії проти України.
Хоча обсяг європейської допомоги зріс, це зумовлено внеском невеликої групи країн. Як зазначають у Кільському інституті, серед них виділяються країни Північної Європи: Швеція виділила 1,6 мільярда євро в березні, а Норвегія - 670 мільйонів євро в квітні. Це рекордні місячні показники для обох країн.
Великобританія виділила Україні 4,5 мільярда євро цього року, у тому числі 1,8 мільярда євро за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Франція виділила 2,2 мільярда євро, включаючи майже 195 мільйонів євро за рахунок відсотків від заморожених активів РФ.
Натомість Іспанія та Італія виділили Україні в цьому році лише 10 та 20 мільйонів євро відповідно. Німеччина виділила 650 мільйонів євро - приблизно на 70 відсотків менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Європа певною мірою компенсує Україні припинення допомоги від США
США - раніше найбільший донор України - не оголошували нової допомоги з початку січня.
Дослідники зазначають, що європейські країни певною мірою компенсують припинення допомоги від США.
"Чудово, що Європа заповнила цю прогалину. Залишається з'ясувати, чи це тимчасовий сплеск, чи початок більш тривалого зсуву в ролі Європи як головного союзника України", - прокоментував керівник програми Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш (Christoph Trebesch).
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