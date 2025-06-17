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АНАЛІТИКА

ЗМІ: у Нідерландах вважають, що екологічні норми ускладнюють переозброєння НАТО

 

Науковий консультативний орган при уряді Нідерландів (TNO) констатував, що обмеження, накладені екологічними стандартами, стають на заваді амбіціям НАТО з переозброєння.

Зі змістом звіту TNO ознайомилась газета De Telegraaf, повідомляє "Європейська правда".

Звіт нідерландських науковців засвідчив, що багато військових обʼєктів у країні розташовані на території заповідних зон або біля них, на які поширюється суворий контроль азотних викидів.

Дослідження TNO показує, що Збройні сили Нідерландів "майже не можуть проводити навчання та розширюватися", що має серйозні наслідки для безпеки країни.

У звіті було досліджено п'ять військових об'єктів - від порту до полігонів та авіабази.

"Багато будівельних та реконструкційних робіт опинилися під загрозою. Згідно з рішенням суду, для інших видів діяльності на казармах, під час яких виділяється азот, також потрібні дозволи", - йдеться в документах.

Державний секретар Міністерства оборони Нідерландів Гейс Туйнман, коментуючи висновки звіту, сказав De Telegraaf, що нинішні обмеження щодо азотних викидів можуть загрожувати цілі у 3,5% ВВП військових витрат, яку офіційно підтримала країна.

"Збройні сили повинні бути готові, якщо щось піде не так на східному кордоні НАТО", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що плани Міністерства оборони Нідерландів побудувати склад боєприпасів неподалік міста Старгорст на півночі країни ускладнила виявлена в заповідному лісі неподалік борсукова нора.
 

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