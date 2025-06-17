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АНАЛІТИКА

Один із найбільших хімзаводів ВПК Росії зупинив роботу після удару дронів

 

Внаслідок атаки дронів було зупинено виробництво на підприємстві "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї (Росія) - одному з найбільших виробників аміаку та азотних добрив у Росії.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Завод, що входить до групи "Єврохім" мільярдера Андрія Мельниченка, у ніч на 14 червня зазнав атаки 13 безпілотників.

За даними видання, внаслідок атаки було пошкоджено систему захисту від дронів. У одному з цехів вибило вікна й двері, постраждали внутрішні приміщення та дах їдальні. Виробництво на заводі тимчасово зупинили.

За офіційними повідомленнями, підприємство виготовляє речовини, що можуть бути використані у виробництві боєприпасів та ракетного пального. Зокрема, щороку на заводі виробляється до 1 млн тонн аміаку та 1,4 млн тонн аміачної селітри.

За даними агентства Reuters, "Невинномиський Азот" та інше підприємство групи - "Новомосковський Азот" - постачали на завод у Дзержинську десятки тисяч тонн оцтової та азотної кислоти, які можуть використовуватися у виробництві вибухових речовин.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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