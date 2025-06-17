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Все більше експортерів у світі відмовляються від долара – Bloomberg
23:42 16.06.2025 |
Світові експортери дедалі частіше відмовляються від долара США в розрахунках і просять платити їм у місцевих або альтернативних валютах - євро, юанях, мексиканських песо або канадських доларах - через зростання валютних ризиків і небажання залежати від нестабільності курсу долара.
Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на банкірів.
Про цю тенденцію повідомляє американський банк US Bancorp. Його представниця Пола Комінґс зазначає, що дедалі більше іноземних постачальників втрачають інтерес до долара і прямо кажуть: "розраховуйтеся в нашій валюті".
Коливання курсу долара стало головною причиною. Хоча на тлі конфлікту на Близькому Сході долар короткостроково зміцнився, загалом за 2025 рік він втратив близько 8% вартості щодо кошика основних валют, за даними Bloomberg.
Деякі компанії вже перебудовують платіжні механізми. Наприклад, американська компанія з Середнього Заходу тепер обмінює долари на євро перед оплатою деревини з Європи - її постачальник надає 2% знижку за розрахунок у євро. А імпортер товарів з Китаю домовився з постачальниками про оплату в юанях. Ще одна компанія зі США, яка купує обладнання в Італії, отримала вигідніші умови, погодившись платити в євро.
Аналітики вважають, що ця тенденція може тільки посилюватися, особливо якщо з'являтимуться нові регіональні торговельні блоки в Азії або Латинській Америці, де компанії надаватимуть перевагу власним або регіональним валютам.
Незважаючи на те, що долар залишається домінантною валютою у світовій торгівлі - наприклад, у країнах Америки з 1999 до 2019 року його використовували майже у всіх експортних контрактах - його роль поступово піддається перегляду.
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