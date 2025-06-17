Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уперше в історії британську розвідку МІ6 очолить жінка

 

Таємну розвідувальну службу Великобританії (MI6) вперше очолить жінка. Цієї осені нинішнього керівника Річарда Мура змінить багаторічна співробітниця MI6 Блез Метревелі, повідомив у неділю, 15 червня, прем'єр-міністр країни Кір Стармер.

"Історичне призначення"

За його словами, "історичне призначення" у службі зовнішньої розвідки припадає на час, коли робота розвідувальних відомств "важлива, як ніколи раніше", оскільки країна стикається з "загрозами безпрецедентних масштабів", зокрема з діяльністю ворожих шпигунів та хакерськими атаками. На важливості служби зовнішньої розвідки "в часи глобальної нестабільності" наголосив і міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі.

Керівник MI6 є єдиним публічно відомим співробітником цієї служби та безпосередньо підпорядковується міністру закордонних справ Сполученого Королівства.

47-річна Блез Метревелі вступила на службу в MI6 у 1999 році, коли навчалася на відділенні антропології в Кембриджському університеті. Зараз вона очолює в MI6 відділ технологій та інновацій, а раніше обіймала керівні посади як у цій службі, так і в MI5 - контррозвідувальному агентстві, що відповідає за внутрішню безпеку. Більшу частину кар'єри Метревелі припала на оперативну роботу на Близькому Сході та в Європі.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5306
  0,0840
 0,20
EUR
 1
 48,0675
  0,3749
 0,79

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0383  0,00 0,01 41,6688  0,02 0,06
EUR 47,4508  0,00 0,00 48,2550  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5450  0,09 0,23 41,5550  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес