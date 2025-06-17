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Уперше в історії британську розвідку МІ6 очолить жінка
14:41 16.06.2025 |
Таємну розвідувальну службу Великобританії (MI6) вперше очолить жінка. Цієї осені нинішнього керівника Річарда Мура змінить багаторічна співробітниця MI6 Блез Метревелі, повідомив у неділю, 15 червня, прем'єр-міністр країни Кір Стармер.
"Історичне призначення"
За його словами, "історичне призначення" у службі зовнішньої розвідки припадає на час, коли робота розвідувальних відомств "важлива, як ніколи раніше", оскільки країна стикається з "загрозами безпрецедентних масштабів", зокрема з діяльністю ворожих шпигунів та хакерськими атаками. На важливості служби зовнішньої розвідки "в часи глобальної нестабільності" наголосив і міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі.
Керівник MI6 є єдиним публічно відомим співробітником цієї служби та безпосередньо підпорядковується міністру закордонних справ Сполученого Королівства.
47-річна Блез Метревелі вступила на службу в MI6 у 1999 році, коли навчалася на відділенні антропології в Кембриджському університеті. Зараз вона очолює в MI6 відділ технологій та інновацій, а раніше обіймала керівні посади як у цій службі, так і в MI5 - контррозвідувальному агентстві, що відповідає за внутрішню безпеку. Більшу частину кар'єри Метревелі припала на оперативну роботу на Близькому Сході та в Європі.
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