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АНАЛІТИКА

У Росії зафіксували різке зростання хабарництва

 

У Росії на тлі війни та сповільнення темпів зростання економіки фіксується різке збільшення кількості злочинів, пов'язаних з хабарами.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що у першому кварталі цього року кількість таких правопорушень зросла на 29% рік до року - з 7300 до 9418. При цьому загалом за 2024 рік таких злочинів було виявлено 23 240, що на 14,6% більше, ніж роком раніше.

За даними Генпрокуратури РФ, за останній час у загальному показнику різко скоротилася частка дрібного хабарництва: якщо в 2017 році вона становила 48,2%, то за підсумками 2024-го - 27%, а в першому кварталі поточного року - 20,3%.

Тим часом на хабарі припадає понадполовину корупційних злочинів: у 2023 році вони займали 55,7% від загальної кількості справ, 2024-го - 60,3%, а в першому кварталі поточного року - 60,9%.

Загалом кількість корупційних злочинів в Росії у перші три місяці цього року зросла на 24% рік до року - до 15 458. При цьому на 46,5% - із 1102 до 1614 випадків - побільшало злочинів, скоєних організованими групами чи злочинними спільнотами.

Також правоохоронні органи виявили на 65,7% більше корупційних злочинів (3735 випадки), скоєних у великому та особливо великому розмірі або які завдали великої та особливо великої шкоди.

Як повідомлялося, у Росії можуть з'явитися "компанії-матрьошки", які широко використовувалися для уникнення податків на початку 1990-х і були заборонені 30 років тому.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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