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У Росії ухвалили закон про створення підконтрольного ФСБ аналога WhatsApp та Telegram
14:05 16.06.2025 |
Російська влада дала розпорядження створити додаток, який об'єднає функції месенджера та державних сервісів.
Відповідний законопроєкт Держдума РФ ухвалила одноголосно одразу в другому та третьому читаннях, передає The Moscow Times.
Як мету заявлено "створення комфортного та безпечного цифрового середовища" для віртуального спілкування громадян та органів влади.
За задумом авторів законопроєкту, додаток дозволить передавати дані з облікового запису на "Госуслугах" (єдиний портал державних послуг у Росії, - ред.) та інших держсистем. Також його можна буде використовувати для підтвердження особистості, віку, прав на пільги, наприклад, при заселенні в готель чи купівлі товарів із віковими обмеженнями.
Крім того, на платформу переведуть освітні сервіси та чати навчальних закладів. Серед інших функцій - підключення до російської системи "Госключ" та використання через нього цифрового підпису, віртуальна заміна дипломів про освіту, посвідчення водія тощо.
Мінцифри РФ планує розвивати сервіс на базі платформи Max від VK - компанія у березні запустила бета-версію свого месенджера. Глава російського міністерства Максут Шадаєв розповів про роботу над месенджером президенту РФ Владіміру Путіну та стверджував, що за своїми параметрами Max не тільки "повністю порівняний із закордонними конкурентами", але й безпечніший, ніж вони.
Раніше голова комітету Держдуми Росії з інформаційної політики Сергєй Боярський попередив, що після впровадження національного сервісу WhatsApp і Telegram зможуть продовжити роботу в Росії лише за "безумовного виконання законів" країни.
Законопроєкт набуде чинності відразу після підписання президентом, а передустановка сервісу розпочнеться з 1 вересня 2025 року.
Наприкінці минулого року повідомлялося, що месенджер WhatsApp у Росії офіційно включений до реєстру організаторів поширення інформації, що дає Федеральній службі безпеки РФ можливість вимагати у месенджера ключі для розшифровування листування користувачів. У разі відмови надати ключі шифрування WhatsApp можуть заблокувати, як це намагалися зробити із Telegram у 2018 році.
Згодом стало відомо, що ймовірність блокування месенджеру WhatsApp у Росії залишається високою через відсутність його взаємодії з російськими правоохоронними органами.
На початку серпня торік повідомлялося, що в Росії почали підготовку до блокування WhatsApp. Тоді підконтрольна Кремлю корпорація VK почала розробку нового "національного месенджера".
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