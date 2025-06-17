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Трамп подав заявки на торгові марки для послуг у сфері мобільного зв'язку
13:49 16.06.2025 |
DTTM Operations LLC, структура, що управляє брендом Дональда Трампа, подала заявки на реєстрацію його прізвища та назви T1 для послуг у сфері мобільного зв'язку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на базу даних Бюро патентів і торговельних марок США.
Заявки стосуються мобільних телефонів, аксесуарів, зарядних пристроїв, послуг бездротового зв'язку, а також можливого запуску роздрібних магазинів під цим брендом.
У Trump Organization відмовились коментувати подання.
Експерт з торговельних марок Джош Гербен зазначає, що подання заявки ще не означає запуску продукту, але деталізація опису вказує на серйозні наміри. За його словами, йдеться про потенційний вихід на ринок мобільного зв'язку, де вже працюють великі гравці - AT&T, Verizon та T-Mobile.
"Це був би великий крок для бізнес-імперії Трампа, яка досі концентрувалась на нерухомості, готельному бізнесі та товарах із власним брендом", - зазначив Гербен.
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