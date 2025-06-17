Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп подав заявки на торгові марки для послуг у сфері мобільного зв'язку

 

DTTM Operations LLC, структура, що управляє брендом Дональда Трампа, подала заявки на реєстрацію його прізвища та назви T1 для послуг у сфері мобільного зв'язку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на базу даних Бюро патентів і торговельних марок США.

Заявки стосуються мобільних телефонів, аксесуарів, зарядних пристроїв, послуг бездротового зв'язку, а також можливого запуску роздрібних магазинів під цим брендом.

У Trump Organization відмовились коментувати подання.

Експерт з торговельних марок Джош Гербен зазначає, що подання заявки ще не означає запуску продукту, але деталізація опису вказує на серйозні наміри. За його словами, йдеться про потенційний вихід на ринок мобільного зв'язку, де вже працюють великі гравці - AT&T, Verizon та T-Mobile.

"Це був би великий крок для бізнес-імперії Трампа, яка досі концентрувалась на нерухомості, готельному бізнесі та товарах із власним брендом", - зазначив Гербен.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5306
  0,0840
 0,20
EUR
 1
 48,0675
  0,3749
 0,79

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0383  0,00 0,01 41,6688  0,02 0,06
EUR 47,4508  0,00 0,00 48,2550  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5450  0,09 0,23 41,5550  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес