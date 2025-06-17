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АНАЛІТИКА

У Саудівській Аравії стратили опозиційного журналіста

 

Опозиційного журналіста Туркі Аль-Джассера стратили у Саудівській Аравії, повідомляє агентство AP у неділю, 15 червня.

Як зазначає агенція, страта відбулася напередодні, після того, як смертний вирок підтримав Верховний суд країни. Втім, досі невідомо, де відбувався суд у його справі і скільки він тривав.

Активістські групи та інші журналісти стверджують, що звинувачення проти нього були сфабрикованими.

Аль-Джассер провів у в'язниці близько семи років

Журналіста арештували у 2018 році. За даними Комітету захисту журналістів (CPJ), його звинуватили у державній зраді, співпраці з іноземними державами, фінансуванні тероризму та створенні загрози національній безпеці та єдності.

Влада Саудівської Аравії вважала, що він стоїть за акаунтом в соцмережі Twitter (нині X), який документував звинувачення у корупції в саудівській королівській родині.

Під час утримання під вартою Аль-Джассеру було відмовлено в доступі до юридичного представництва та родини, також, ймовірно, він зазнав численних форм фізичних та психологічних тортур, зазначає CPJ.

До арешту він був відомий у Саудівській Аравії тим, що писав на делікатні теми, включаючи права жінок, "Арабську весну" та корупцію.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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