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У Саудівській Аравії стратили опозиційного журналіста
13:41 16.06.2025 |
Опозиційного журналіста Туркі Аль-Джассера стратили у Саудівській Аравії, повідомляє агентство AP у неділю, 15 червня.
Як зазначає агенція, страта відбулася напередодні, після того, як смертний вирок підтримав Верховний суд країни. Втім, досі невідомо, де відбувався суд у його справі і скільки він тривав.
Активістські групи та інші журналісти стверджують, що звинувачення проти нього були сфабрикованими.
Аль-Джассер провів у в'язниці близько семи років
Журналіста арештували у 2018 році. За даними Комітету захисту журналістів (CPJ), його звинуватили у державній зраді, співпраці з іноземними державами, фінансуванні тероризму та створенні загрози національній безпеці та єдності.
Влада Саудівської Аравії вважала, що він стоїть за акаунтом в соцмережі Twitter (нині X), який документував звинувачення у корупції в саудівській королівській родині.
Під час утримання під вартою Аль-Джассеру було відмовлено в доступі до юридичного представництва та родини, також, ймовірно, він зазнав численних форм фізичних та психологічних тортур, зазначає CPJ.
До арешту він був відомий у Саудівській Аравії тим, що писав на делікатні теми, включаючи права жінок, "Арабську весну" та корупцію.
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