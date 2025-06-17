SIPRI: Китай найшвидше у світі нарощує ядерний арсенал – за рік додано 100 боєголовок

Китай розширює свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна. Про це йдеться у звіті незалежного міжнародного інституту SIPRI.

У 2025 році КНР володіє 600 ядерними боєголовками - це на 100 одиниць більше порівняно з 2024-м. За даними SIPRI, ядерний арсенал країни зростає такими темпами з 2023 року.

"Станом на січень 2025 року Китай завершив або майже завершив будівництво близько 350 нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет у трьох великих пустельних районах на півночі країни та трьох гірських районах на сході", - сказано у звіті SIPRI.

Фахівці звертають увагу - залежно від того, як Китай вирішить структурувати свої збройні сили, до кінця десятиліття він потенційно може мати принаймні стільки ж міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), скільки росія або США. Зараз Китай посідає третє місце у світі за запасами ядерних боєголовок.

Водночас у SIPRI також зазначили, що майже всі дев'ять держав, які володіють ядерною зброєю у 2024 році продовжували інтенсивні програми модернізації ядерної зброї, оновлюючи існуючі озброєння та додаючи нові версії.

У 2025 році список держав з ядерними боєголовками, за оцінками інституту, має такий вигляд: США (5177 одиниць), рф (5459), Велика Британія (225), Франція (290), Китай (600), Індія (180), Пакистан (170), Північна Корея (50), Ізраїль (90).

"Із загального світового запасу, який у січні 2025 року становив приблизно 12 241 боєголовку, близько 9614 перебували у військових запасах для потенційного використання", - зауважили в SIPRI.

Також експерти організації вважають, що ера скорочення кількості ядерної зброї у світі, яка тривала з кінця холодної війни, добігає кінця. Натомість тут спостерігають чітку тенденцію до зростання ядерних арсеналів, загострення ядерної риторики та відмови від угод про контроль над озброєннями.

До слова, після розпаду СРСР Україна добровільно відмовилася від свого ядерного арсеналу у 1994 році, підписавши Будапештський меморандум. Зараз наша країна не володіє ядерною зброєю і дотримується статусу без'ядерної держави.