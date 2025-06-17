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АНАЛІТИКА

ЄС відклав відмову від російських ядерних технологій

 

Європейський Союз відтермінував плани щодо припинення імпорту російських ядерних технологій.

Про це пише Financial Times.

У 2024 році країни ЄС заплатили Росії 22 млрд євро за енергоносії, з яких лише 700 млн євро становили витрати на ядерне паливо. Проте саме ця частка виявилась найскладнішою для відмови.

У Євросоюзі працює 101 ядерний реактор, з них 19 - радянського дизайну. Зокрема, чотири ВВЕР-1000 експлуатуються в Болгарії та Чехії, а ще 15 ВВЕР-440 - у Чехії, Угорщині, Фінляндії та Словаччині. Росія постачає до 25% збагаченого урану для потреб ЄС і контролює понад половину глобального ринку збагачення.

Найбільше опору планам поетапної відмови від співпраці з "Росатомом" чинять Угорщина та Словаччина. Ці країни попереджають про ризики для енергетичної стабільності й економічні наслідки. Угорська АЕС "Пакш", де Росатом будує два нові енергоблоки, має забезпечити до 75% електроенергії країни.

Єврокомісія не виключає застосування торговельних обмежень замість санкцій, що дозволить обійти право вето країн, які виступають проти. Водночас повна відмова від імпорту з РФ у ядерній галузі запланована не раніше 2030-х років і потребуватиме близько 241 млрд євро інвестицій у створення власного ланцюга постачання.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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