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ЄС відклав відмову від російських ядерних технологій
13:17 16.06.2025 |
Європейський Союз відтермінував плани щодо припинення імпорту російських ядерних технологій.
Про це пише Financial Times.
У 2024 році країни ЄС заплатили Росії 22 млрд євро за енергоносії, з яких лише 700 млн євро становили витрати на ядерне паливо. Проте саме ця частка виявилась найскладнішою для відмови.
У Євросоюзі працює 101 ядерний реактор, з них 19 - радянського дизайну. Зокрема, чотири ВВЕР-1000 експлуатуються в Болгарії та Чехії, а ще 15 ВВЕР-440 - у Чехії, Угорщині, Фінляндії та Словаччині. Росія постачає до 25% збагаченого урану для потреб ЄС і контролює понад половину глобального ринку збагачення.
Найбільше опору планам поетапної відмови від співпраці з "Росатомом" чинять Угорщина та Словаччина. Ці країни попереджають про ризики для енергетичної стабільності й економічні наслідки. Угорська АЕС "Пакш", де Росатом будує два нові енергоблоки, має забезпечити до 75% електроенергії країни.
Єврокомісія не виключає застосування торговельних обмежень замість санкцій, що дозволить обійти право вето країн, які виступають проти. Водночас повна відмова від імпорту з РФ у ядерній галузі запланована не раніше 2030-х років і потребуватиме близько 241 млрд євро інвестицій у створення власного ланцюга постачання.
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