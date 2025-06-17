BAE Systems відновлює у Великій Британії виробництво гаубиць M777

У місті Шеффілд, Велика Британія, офіційно відкрився новий завод компанії BAE Systems, який спеціалізуватиметься на виробництві гаубиць M777. Про це заявили в Міністерстві оборони Великої Британії. Підприємство, що займає площу 8733 квадратних метрів, створено за підтримки британського Міністерства оборони та побудовано на інвестиції у розмірі £25 мільйонів.

Очікується, що завод до кінця року запрацює на повну потужність і створить 200 нових робочих місць. Крім того, його діяльність підтримуватиме понад 60 компаній у виробничому ланцюгу постачання.

За даними BAE Systems, підприємство дасть змогу збільшити темпи виробництва гаубиць для нових і поточних замовників. Завод спочатку зосередиться на виробництві легких гаубиць M777 з можливістю розширення виробничих ліній в подальшому.

Виробництво британських гаубиць M777 відновилося через зростання попиту на цю артилерійську систему, що активно використовується у бойових діях, зокрема в Україні.

Українські військові активно використовують M777 завдяки її точності, мобільності та здатності працювати як зі стандартними боєприпасами, так і з більш точними M982 Excalibur, які можуть вражати цілі на відстані до 40 км.

M777 вперше з'явилися в Україні у травні 2022 року, коли США передали перші партії цих артилерійських систем у рамках військової допомоги. Як повідомляє The War Zone, Точна кількість M777, отриманих Україною від США та інших країн, невідома. Однак за даними Пентагону від 30 грудня 2024 року, США передали Україні понад 200 одиниць 155-мм гаубиць, включаючи самохідні M109. Також відомо, що Канада та Австралія передали Україні 4 та 6 одиниць M777 відповідно.

Через активне використання M777 у бойових діях Україна потребує щонайменше 30 нових стволів щомісяця, оскільки вони швидко зношуються. Зараз у США лише одна державна компанія виробляє ці стволи і вона не встигає задовольнити попит для України.

На початку цього року Міністерство оборони Британії уклало угоду з компанією BAE Systems про постачання 150 артилерійських стволів M777 британського виробництва для Збройних Сил України. Виготовлення цих стволів на новому заводі дозволить додатково покрити критичні потреби України.