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Сполучені Штати можуть заборонити в'їзд громадянам ще 36 країн - Reuters
11:48 16.06.2025 |
Адміністрація Трампа розглядає можливість накладення обмежень на в'їзд до США для громадян 36 країн Африки, Азії, Карибського регіону та Океанії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на документ Державного департаменту США, підписаний його керівником Марком Рубіо.
«Департамент визначив 36 країн, що викликають занепокоєння, яким може бути рекомендовано повне або часткове призупинення в'їзду, якщо вони не відповідатимуть встановленим критеріям і вимогам протягом 60 днів», - ідеться в телеграмі, розісланій підрозділам зовнішньополітичного відомства у вихідні.
Серед проблем, на які звернув увагу Державний департамент, - брак у деяких із цих країн компетентного або готового до співпраці уряду для виготовлення надійних документів, що посвідчують особу. Серед проблем названо «сумнівну безпеку» паспортів цих країн.
Деякі держави, як зазначено в телеграмі, не співпрацювали зі США в питанні депортації своїх громадян, яким було наказано залишити країну.
Занепокоєння також викликає участь громадян низки країн у терористичних актах у США або антисемітська та антиамериканська діяльність.
За даними Reuters, ідеться про такі країни: Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Бутан, Буркіна-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Івуар, Демократична Республіка Конго, Джибуті, Домініка, Ефіопія, Єгипет, Габон, Гамбія, Гана, Киргизстан, Ліберія, Малаві, Мавританія, Нігер, Нігерія, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сан-Томе і Принсипі, Сенегал, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбія та Зімбабве.
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