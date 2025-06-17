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АНАЛІТИКА

Камбоджа звернулася до Міжнародного суду ООН щодо прикордонних суперечок із Таїландом

 

Камбоджа звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням вирішити прикордонні суперечки країни із Таїландом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Камбоджа обирає мирне врегулювання на основі міжнародного права через механізм Міжнародного суду ООН для вирішення прикордонної суперечки», - написав прем'єр-міністр країни Хун Манет у Фейсбуці.

Допис камбоджійського прем'єра супроводжується світлиною, на якій віцепрем'єр-міністр Камбоджі тримає конверт, що, за словами Манета, містить офіційний лист до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

Тим часом Міністерство закордонних справ Таїланду не відповіло на запит Reuters про коментар щодо такого кроку Камбоджі. Раніше Бангкок заявляв, що ніколи не визнавав юрисдикцію суду і вважає краще вирішувати суперечки через двосторонні механізми.

Зазначається, що переговори про демаркацію кордону, що відбулися на вихідних між чиновниками обох країн, були безрезультатними. Обидві сторони пообіцяли знизити напруженість та продовжити діалог.

У Камбоджі заявили, що запропонували Таїланду спільно звернутися до Міжнародного суду ООН з приводу чотирьох спірних районів, додавши, що ці території більше не мають бути включені у майбутні двосторонні перемовини щодо демаркації кордону. Пномпень також зазначив, що розпочне судовий розслід у Міжнародному суді ООН самостійно, попри відмову Таїланду визнати юрисдикцію суду.

Таїланд не згадав про чотири спірні райони або про Міжнародний суд ООН, заявивши лише, що «обидві сторони продовжать обговорення і спільну реалізацію» переговорів про демаркацію кордону. Наступна зустріч сторін має відбутися у вересні.

Манет зауважив, що суперечки на чотирьох прикордонних ділянках є «складними, з високим ризиком збройних зіткнень» і такими, які двосторонні механізми не можуть вирішити. Водночас він не розкрив зміст листа до суду.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня камбоджійський солдат загинув під час короткої стрілянини між військами Таїланду і Камбоджі у спірному прикордонному районі.
 

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