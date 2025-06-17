Reuters: Росатом і китайська CNNC збудують перші ядерні електростанції в Казахстані

Державна корпорація "Росатом" з РФ та державна Китайська національна ядерна корпорація (CNNC) очолять окремі консорціуми для будівництва перших атомних електростанцій у Казахстані. Про це у суботу, 14 червня, повідомило новостворене казахстанське агентство з атомної енергії, повідомляє Reuters.

У заяві агентства з атомної енергії, створеного у березні, пропозицію Росатому названо "найоптимальнішою і найвигіднішою". Зазначається, що вже розпочато роботу над залученням російського державного експортного фінансування. Генеральний директор Росатому Олексій Ліхачов підтвердив участь компанії.

Станцію збудують в селі Улкен, приблизно за 400 км на північний захід від Алмати.

Голова казахстанського агентства Алмасадам Саткалєв повідомив, що з CNNC буде підписано окрему угоду щодо будівництва другої АЕС. CNNC поки не коментувала співпрацю.

Хоча Казахстан є одним з найбільших виробників урану у світі, він здебільшого залежить від вугільних електростанцій, а також частково від гідроенергетики та відновлюваних джерел. Країна не має ядерної генерації з 1999 року, коли було виведено з експлуатації реактор БН-350 на узбережжі Каспійського моря.

Наразі країна частково імпортує електроенергію з Росії.

За оцінками уряду Казахстану, будівництво однієї АЕС коштуватиме близько $12 млрд.

Президент Касим-Жомарт Токаєв наголошував на необхідності залучення міжнародного консорціуму для будівництва АЕС, до складу якого увійдуть провідні світові компанії. Казахстан отримував пропозиції від компаній з Росії, Китаю, Франції та Південної Кореї.