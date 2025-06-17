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У Росії рекордний «відтік мізків» з 90-х: вчені тікають навіть до Вірменії та Казахстану
12:23 16.06.2025 |
Останніми роками Росія втрачає наукову еліту шаленими темпами. Лише за шість років країну залишили понад 60 тисяч дослідників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, Росія щорічно втрачає близько 1 % своїх науковців - такі темпи "відтоку мізків" не фіксувалися з кінця 1990-х.
"За шість років країну покинули понад 60 тисяч дослідників, найбільше - у сфері фізики, інформатики, астрономії та математики. Основні країни еміграції - Німеччина, США, Швейцарія; нові - Вірменія, ОАЕ, Казахстан", - повідомили в зовнішній розвідці.
Причина такої еміграції - російських учених фізично усувають, саджають або піддають абсурдним переслідуванням.
"Серед загиблих - розробник "Іскандера", конструктор ДКБ "Марс" та кандидат технічних наук, що став жертвою чорних ріелторів. Засуджені - 77-річний фізик за "держзраду" та гідролог за "вбивства 20-річної давності", - додали в розвідці.
Служби зовнішньої розвідки наголошує, що політика Кремля системно знищує науку.
"Наукове середовище у РФ занурюється в ізоляцію, страх і деградацію", - додали в службі.
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