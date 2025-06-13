AP: США перекидають військові сили на Близький Схід після атаки Ізраїлю на Іран

США перекидають військові сили на Близький Схід у відповідь на атаку Ізраїлю на Іран і потенційну відповідь Тегерана.

Про це повідомляє AP з посиланням на американських військових посадовців, пише "Європейська правда".

ВМС США віддали наказ есмінцю USS Thomas Hudner почати плавання в напрямку східної частини Середземного моря, а другому есмінцю - почати просування вперед, щоб він міг бути готовий до дій на запит Білого дому.

Один з посадовців також повідомив, що президент США Дональд Трамп проводить нараду з Радою національної безпеки для обговорення ситуації.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об'єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об'єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Водночас ізраїльські посадовці непублічно заявляють, що отримали від США зелене світло на атаки.

Після атаки президент Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".