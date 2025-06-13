Імпорт СПГ до Китаю 2025 року може впасти на 6-11%

Згідно з переглянутими прогнозами п'яти дослідницьких фірм, щорічний імпорт скрапленого природного газу (СПГ) до Китаю вперше за три роки скоротиться через слабкий промисловий попит і сильні внутрішні й трубопровідні постачання газу.

Про це повідомляє Reuters.

Зниження імпорту у найбільшого світового покупця СПГ призведе до зростання світових постачань і негативно вплине на спотові ціни в Азії, які з початку року знизилися на 12%.

Імпорт, як очікується, впаде на 6-11% з 76,65 млн метричних тонн, відвантажених минулого року. Попередні оцінки зазначали, що імпорт досягне історичного максимуму, оскільки очікується, що заходи економічного стимулювання з боку Пекіна підвищать промисловий попит.

Однак мита США мали значний вплив на експорт Китаю, сказав аналітик Rystad Сюн Вей.

«Індекс споживчих цін Китаю також демонстрував щорічне зниження протягом кількох місяців поспіль, що відображає слабку довіру споживачів», - зазначив Сюн.

Слабкий промисловий попит і м'яка зима вплинули на споживання природного газу загалом, стверджують аналітики Rystad, Kpler та ICIS. Споживачі все частіше обирають дешевший газ вітчизняного виробництва або імпорт газу трубопроводами, додали вони.

Падіння імпорту також буде незвичайним сплеском у секторі, який в іншому демонстрував стабільне зростання. Імпорт СПГ до Китаю востаннє скорочувався 2022 року, оскільки попит впав під час пандемічних локдаунів, згідно з даними митниці.

Імпорт Китаю впав до 20 млн метричних тонн протягом перших чотирьох місяців цього року, порівняно з майже 29 млн тонн за відповідний період торік, як показали дані митниці.

«Навіть раптового й різкого відновлення у другій половині року цього буде недостатньо, щоб компенсувати слабкість, яка спостерігалася досі», - сказала Юанда Ван, старший аналітик ICIS.

Rystad Energy оцінює, що споживання газу для промислового й хімічного секторів разом впаде приблизно на 1%.

Попит з боку промислового й хімічного секторів зазвичай зростає на 10-15 млрд куб. м щороку, за даними аналітиків Kpler.

Зниження попиту в Китаї вже позначається на статистиці імпорту, оскільки китайські покупці скорочують закупівлі у великих виробників, таких як Австралія.

Імпорт з Австралії, Малайзії й росії знизився більш ніж на 20% у річному обчисленні протягом періоду з січня по квітень, згідно з даними китайської митниці.

Австралія, провідний постачальник СПГ до Китаю 2024 року, відвантажила до Китаю 6,38 млн тонн за перші чотири місяці 2025-го, що на 24% менше, ніж роком раніше, згідно з даними китайської митниці.

Дані Kpler показали, що спад відбувся переважно за рахунок обсягів довгострокових контрактів, тоді як спотові закупівлі залишалися стабільними.

