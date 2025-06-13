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АНАЛІТИКА

Частка країн G7+ у перевезеннях російської нафти зросла з 35% до 54% – дослідження

 

У травні 2025 року російський морський експорт нафти впав на 7%, танкерами G7+ транспортували майже половину цього експорту (54%).

Про це йдеться у звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Centre for Research on Energy and Clean Air).

"У травні 2025 року російський морський експорт нафти впав на 7% в порівнянні з попереднім місяцем, і майже половина (54%) цього експорту була перевезена танкерами G7+. З січня частка G7+ в цих перевезеннях зросла з 35% до 54%, тоді як частка "тіньових" танкерів впала з 65% до 46%", - повідомляє CREA.

Центр інформує, що щомісячні доходи Росії від експорту викопного палива у травні впали на 3% у порівнянні з попереднім місяцем до 565 млн євро на день - найнижчого показника з моменту вторгнення.

Імпорт російського вугілля в Індію зріс на 34% у місячному обчисленні - до рекордного рівня, склавши 3,74 млн тонн (686 млн євро).

Здійснюючи у водах ЄС після операції "з судна на судно" (STS), у травні перевезли російської нафти на суму 142 млн євро, що на 55% більше, ніж у попередньому місяці. Танкери G7+ здійснювали 93% цих перевезень, тоді як лише 7% припадало на "тіньовий" флот, йдеться у дослідженні.

Доходи Росії від транспортування сирої нафти трубопровідним транспортом залишилися на рівні 8% у місячному вимірі до 59 млн євро на добу, хоча обсяги залишалися стабільними, повідомляє CREA.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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