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АНАЛІТИКА

ЄС вимагатиме від компаній надання інформації про угоди з російським газом

 

Компанії Європейського Союзу будуть зобов'язані розкривати ЄС деталі своїх угод з російським газом відповідно до майбутніх пропозицій Європейської Комісії щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року, як свідчить внутрішній документ комісії, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Комісія готується запропонувати правові заходи для повного припинення імпорту російського газу до ЄС до кінця 2027 року й заборони нових угод з російським газом до кінця цього року. Пропозиції має бути опубліковано 17 червня.

У внутрішньому аналізі майбутніх пропозицій Європейської Комісії, з яким ознайомилося агентство Reuters, йдеться, що для забезпечення виконання заборони комісія вимагатиме інформацію, включаючи термін дії, річні контрактні обсяги, пункт про призначення й дату укладення їхніх контрактів на російський газ.

«Впровадження заходів, як це передбачено в пропозиції, вимагає вичерпної й систематичної інформації про чинні контракти на російський газ, включаючи конкретні договірні домовленості», - йдеться в документі.

Імпортери газу також будуть зобов'язані розкривати походження свого імпорту, щоб переконатися, що він не російський, йдеться в документі. Розкриття інформації спрямоване на те, щоб митні й енергетичні органи ЄС і країн могли забезпечити дотримання заборони.

«За винятком випадків, коли газ можна чітко вважати російським, пропозиція вимагає від імпортерів надавати митним органам документацію про походження імпортованого газу», - йдеться в документі.

В оцінці комісії йдеться, що майбутні пропозиції заборонять терміналам ЄС зі скрапленим природним газом (СПГ) надавати послуги російським клієнтам з 1 січня 2026 року, з довшим терміном - 17 червня 2026 року - для існуючих контрактів на послуги за короткостроковими угодами про постачання СПГ.

Кінцевим терміном припинення надання цих послуг за довгостроковими контрактами з росією буде 31 грудня 2027 року, йдеться у повідомленні.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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