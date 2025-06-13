Плани ЄС щодо збільшення ядерних потужностей обійдуться у 241 млрд євро

Європейському Союзу потрібно інвестувати 241 млрд євро у розвиток ядерної енергетики, щоб реалізувати плани з розширення потужностей до 2050 року. Про це йдеться в проєкті аналітичного звіту Єврокомісії, пише Reuters.

Країни ЄС планують збільшити загальну ядерну потужність з 98 ГВт до 109 ГВт до 2050 року.

Для цього знадобиться 205 млрд євро на будівництво нових атомних електростанцій та ще 36 млрд євро - на продовження роботи наявних реакторів.

Минулого року ядерна енергетика забезпечувала близько 24% електроенергії в ЄС.

Єврокомісія визнає, що через високі ризики та значні початкові витрати приватні інвестори не поспішають вкладати гроші у ядерні проєкти. Особливо з огляду на те, що багато з них в Європі затримуються або перевищують бюджет.

У разі п'ятирічного відтермінування реалізації запланованих проєктів, загальна вартість може зрости ще на 45 млрд євро.

Тому Єврокомісія пропонує створити нові фінансові інструменти, які б знижували ризики для інвесторів. Зокрема, планується пілотна програма вартістю 500 млн євро у вигляді договорів купівлі-продажу електроенергії (PPA), в якій зможуть брати участь і атомні проєкти.

Сьогодні атомну енергію використовують 12 із 27 країн-членів ЄС. Найбільшу кількість реакторів має Франція.

Нові блоки будуються у Словаччині та Угорщині. Польща та деякі інші країни лише готуються до будівництва своїх перших АЕС.

Позиції країн-членів ЄС щодо атомної енергетики відрізняються. Франція традиційно підтримує її розвиток, тоді як Німеччина тривалий час виступала проти.

Через це в енергетичній політиці Євросоюзу досі не було спеціальних стимулів або цільових програм саме для ядерного сектору.