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Плани ЄС щодо збільшення ядерних потужностей обійдуться у 241 млрд євро
15:55 13.06.2025 |
Європейському Союзу потрібно інвестувати 241 млрд євро у розвиток ядерної енергетики, щоб реалізувати плани з розширення потужностей до 2050 року. Про це йдеться в проєкті аналітичного звіту Єврокомісії, пише Reuters.
Країни ЄС планують збільшити загальну ядерну потужність з 98 ГВт до 109 ГВт до 2050 року.
Для цього знадобиться 205 млрд євро на будівництво нових атомних електростанцій та ще 36 млрд євро - на продовження роботи наявних реакторів.
Минулого року ядерна енергетика забезпечувала близько 24% електроенергії в ЄС.
Єврокомісія визнає, що через високі ризики та значні початкові витрати приватні інвестори не поспішають вкладати гроші у ядерні проєкти. Особливо з огляду на те, що багато з них в Європі затримуються або перевищують бюджет.
У разі п'ятирічного відтермінування реалізації запланованих проєктів, загальна вартість може зрости ще на 45 млрд євро.
Тому Єврокомісія пропонує створити нові фінансові інструменти, які б знижували ризики для інвесторів. Зокрема, планується пілотна програма вартістю 500 млн євро у вигляді договорів купівлі-продажу електроенергії (PPA), в якій зможуть брати участь і атомні проєкти.
Сьогодні атомну енергію використовують 12 із 27 країн-членів ЄС. Найбільшу кількість реакторів має Франція.
Нові блоки будуються у Словаччині та Угорщині. Польща та деякі інші країни лише готуються до будівництва своїх перших АЕС.
Позиції країн-членів ЄС щодо атомної енергетики відрізняються. Франція традиційно підтримує її розвиток, тоді як Німеччина тривалий час виступала проти.
Через це в енергетичній політиці Євросоюзу досі не було спеціальних стимулів або цільових програм саме для ядерного сектору.
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