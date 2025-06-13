Фінансові новини
- |
- 13.06.25
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
У ЄС готують підвищення податків на тютюн та розширення їх на електронні сигарети
14:01 13.06.2025 |
У Єврокомісії готують підвищення податків на тютюнові вироби і розширення акцизу на електронні сигарети.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на отриманий документ з оцінкою впливу.
Єврокомісія може запропонувати підвищення податків на тютюн для самокруток на 258%, а на звичайні сигарети - на 139%. Крім того, під оподаткування потраплять вейпи.
Такі кроки з'явилися у відповідь на тиск низки країн ЄС щодо включення у євродирективу про акцизи на тютюн найбільш інноваційної продукції у цій сфері - як вейпи і нікотинові пакетики, які особливо популярні серед молоді.
Торік 16 країн на чолі з Нідерландами звернулися до Єврокомісії з проханням діяти і вказали на те, що різний підхід окремих країн до оподаткування цієї продукції призводить до викривлень на єдиному ринку ЄС.
Єврокомісія у документі запропонувала три різні сценарії підвищення податків. Найвищий варіант оподаткування генеруватиме додаткові 15,1 млрд євро доходу.
У документі відзначили, що високі акцизи на тютюн раніше зарекомендували себе як найефективніший спосіб знижувати споживання тютюну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала від ЄС ще мільярд євро за рахунок російських активів
|Ізраїль атакував Іран – розбомбив ядерні об’єкти і ракетні бази, вбитий очільник КВІР
|ЗМІ: ЄС призначить спецпредставника з питань українців
|Перезапуск реакторів ЗАЕС можливий лише після повернення її під контроль України - заява 48 членів МАГАТЕ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ізраїль закриває свої дипломатичні представництва у всьому світі
|Плани ЄС щодо збільшення ядерних потужностей обійдуться у 241 млрд євро
|Ізраїль зупинив найбільше газове родовище: ціни відреагували
|Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року
|Щомісячний рівень інфляції в Аргентині впав нижче 2% уперше за п'ять років
|Спецпредставник ЄС із санкцій відреагував на погрози Фіцо заблокувати 18-й пакет
Бізнес
|HP представила Dimension — перший пристрій для 3D-відеозв’язку Google Beam
|Перший тест процесора NVIDIA N1X — обганяє Core Ultra 9 285HX та Ryzen AI MAX+ 395
|Живі сповіщення, підвищена безпека та покращений інтерфейс - на смартфонах Pixel вийшла прошивка Android 16
|BYD впроваджує технологію 5-хвилинної зарядки електромобілів у Європі
|Новий BMW самостійно вмикатиме сигнали повороту замість водія
|Google підтримав ще 35 українських стартапів грантами
|OpenAI досягла $10 мільярдів річного доходу завдяки популярності ChatGPT