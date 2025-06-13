У ЄС готують підвищення податків на тютюн та розширення їх на електронні сигарети

У Єврокомісії готують підвищення податків на тютюнові вироби і розширення акцизу на електронні сигарети.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на отриманий документ з оцінкою впливу.

Єврокомісія може запропонувати підвищення податків на тютюн для самокруток на 258%, а на звичайні сигарети - на 139%. Крім того, під оподаткування потраплять вейпи.

Такі кроки з'явилися у відповідь на тиск низки країн ЄС щодо включення у євродирективу про акцизи на тютюн найбільш інноваційної продукції у цій сфері - як вейпи і нікотинові пакетики, які особливо популярні серед молоді.

Торік 16 країн на чолі з Нідерландами звернулися до Єврокомісії з проханням діяти і вказали на те, що різний підхід окремих країн до оподаткування цієї продукції призводить до викривлень на єдиному ринку ЄС.

Єврокомісія у документі запропонувала три різні сценарії підвищення податків. Найвищий варіант оподаткування генеруватиме додаткові 15,1 млрд євро доходу.

У документі відзначили, що високі акцизи на тютюн раніше зарекомендували себе як найефективніший спосіб знижувати споживання тютюну.