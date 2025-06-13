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«Поки не стало пізно»: Трамп закликав Іран піти на ядерну угоду після атак Ізраїлю
13:55 13.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду після того, як ісламська країна піддалась ударам з боку Ізраїлю.
Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".
У своєму дописі Трамп зазначає, що "давав шанс" Ірану на укладання угоди, попереджаючи про можливі наслідки.
"Вже було багато смертей і руйнувань, але ще є час покласти край цій бійні, адже наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими. Іран повинен укласти угоду, доки ще не все втрачено, і врятувати те, що колись було відомо як Іранська імперія. Досить смертей, досить руйнувань", - написав він.
Трамп додав, що Іран має піти на укладання угоди, "поки не стало пізно".
У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об'єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.
Повідомляють, що внаслідок ударів загинув, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.
Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об'єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.
Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану, та сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь.
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