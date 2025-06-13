Фінансові новини
- |
- 13.06.25
- |
- 13:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іран скасував участь у ядерних переговорах із США - ЗМІ
13:24 13.06.2025 |
Іран відмовився від участі в непрямих переговорах зі США щодо ядерної програми, запланованих на 15 червня в Маскаті.
Про це повідомляє видання Milliyet з посиланням на іранське державне телебачення, передає Укрінформ.
"Іран не братиме участі в непрямих переговорах з США щодо ядерної програми, запланованих на 15 червня в столиці Оману", - повідомило іранське державне телебачення.
Як відомо, Іран і США із квітня провели п'ять раундів переговорів, щоб узгодити нову ядерну угоду, яка замінить угоду 2015 року із великими державами, від якої Трамп відмовився у 2018 році під час свого першого президентського терміну. У понеділок речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран незабаром передасть Сполученим Штатам через Оман контрпропозицію щодо ядерної угоди.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ізраїль атакував Іран – розбомбив ядерні об’єкти і ракетні бази, вбитий очільник КВІР
|ЗМІ: ЄС призначить спецпредставника з питань українців
|Перезапуск реакторів ЗАЕС можливий лише після повернення її під контроль України - заява 48 членів МАГАТЕ
|У Міноборони розповіли деталі про проєкт із залучення добровольців до протиповітряного захисту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ізраїль роками готував операцію проти Ірану, побудувавши таємну базу дронів поблизу Тегерана - ЗМІ
|Іран скасував участь у ядерних переговорах із США - ЗМІ
|Тайвань тестує морські дрони для захисту від Китаю за прикладом України
|Україна отримала від ЄС ще мільярд євро за рахунок російських активів
|Швеція збільшить оборонні витрати до 5% ВВП
|Хто такий Хоссейн Саламі - командувач, який загинув під час ізраїльського удару
Бізнес
|Перший тест процесора NVIDIA N1X — обганяє Core Ultra 9 285HX та Ryzen AI MAX+ 395
|Живі сповіщення, підвищена безпека та покращений інтерфейс - на смартфонах Pixel вийшла прошивка Android 16
|BYD впроваджує технологію 5-хвилинної зарядки електромобілів у Європі
|Новий BMW самостійно вмикатиме сигнали повороту замість водія
|Google підтримав ще 35 українських стартапів грантами
|OpenAI досягла $10 мільярдів річного доходу завдяки популярності ChatGPT
|YouTube створив майже пів мільйона робочих місць у США