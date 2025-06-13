Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іран скасував участь у ядерних переговорах із США - ЗМІ

 

Іран відмовився від участі в непрямих переговорах зі США щодо ядерної програми, запланованих на 15 червня в Маскаті.

Про це повідомляє видання Milliyet з посиланням на іранське державне телебачення, передає Укрінформ.

"Іран не братиме участі в непрямих переговорах з США щодо ядерної програми, запланованих на 15 червня в столиці Оману", - повідомило іранське державне телебачення.

Як відомо, Іран і США із квітня провели п'ять раундів переговорів, щоб узгодити нову ядерну угоду, яка замінить угоду 2015 року із великими державами, від якої Трамп відмовився у 2018 році під час свого першого президентського терміну. У понеділок речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран незабаром передасть Сполученим Штатам через Оман контрпропозицію щодо ядерної угоди.
Ключові теги: Іран, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4880
  0,0237
 0,06
EUR
 1
 48,0825
  0,6263
 1,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0350  0,11 0,27 41,6443  0,09 0,23
EUR 47,4500  0,09 0,19 48,2786  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,07 0,17 41,4600  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес