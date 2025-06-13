Іран скасував участь у ядерних переговорах із США - ЗМІ

Іран відмовився від участі в непрямих переговорах зі США щодо ядерної програми, запланованих на 15 червня в Маскаті.

Про це повідомляє видання Milliyet з посиланням на іранське державне телебачення, передає Укрінформ.

"Іран не братиме участі в непрямих переговорах з США щодо ядерної програми, запланованих на 15 червня в столиці Оману", - повідомило іранське державне телебачення.

Як відомо, Іран і США із квітня провели п'ять раундів переговорів, щоб узгодити нову ядерну угоду, яка замінить угоду 2015 року із великими державами, від якої Трамп відмовився у 2018 році під час свого першого президентського терміну. У понеділок речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран незабаром передасть Сполученим Штатам через Оман контрпропозицію щодо ядерної угоди.