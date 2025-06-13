Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Щомісячний рівень інфляції в Аргентині впав нижче 2% уперше за п'ять років

 

Це перемога для лібертаріанського президента Хав'єра Мілея в його боротьбі з хронічним зростанням цін у країні.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За даними національного статистичного агентства, у травні споживчі ціни зросли лише на 1,5% порівняно з попереднім місяцем. Для порівняння: у квітні зростання становило 2,8%, а в грудні 2023 року, коли Мілей прийшов до влади, інфляція сягала 25,5%. Водночас річна інфляція залишається високою - 43,5%, що є одним із найвищих показників у світі.

Ці результати посилюють позиції Мілея перед проміжними виборами в жовтні, де його головне послання до виборців - стабілізація цін після років економічної нестабільності.

Зниження інфляції стало несподіваною перемогою для президента, особливо після скасування ним суперечливого валютного контролю, який до того був головним інструментом у боротьбі з інфляцією.

У квітні, в рамках угоди з МВФ на $20 млрд, Мілей відмовився від фіксованого валютного курсу, який істотно зміцнював песо і стримував зростання цін, але водночас заважав центральному банку накопичувати іноземну валюту. 14 квітня він дозволив вільне плавання песо, що викликало побоювання, ніби інфляція знову зросте - але цього не сталося.

"Уряд зміг мінімізувати вплив девальвації на інфляцію", - сказав Раміро Бласкес Джіомі, стратег з Латинської Америки у фінансовій компанії StoneX.

Влада також запровадила заходи для залучення доларів на валютний ринок, зокрема тимчасові податкові пільги для аграрних експортерів. Це підтримало песо, хоча аналітики застерігають, що в умовах політичної нестабільності перед виборами валюта може знову ослабнути.

Широкі заходи жорсткої економії та дерегуляції, запроваджені Мілеєм, швидко стабілізували економіку Аргентини. МВФ прогнозує зростання ВВП на 5,5% у 2025 році після рецесії минулого року.

Утім, економісти попереджають, що останнім часом зростання економіки зупинилося через слабку продуктивність і низькі інвестиції. Інвестори також занепокоєні політикою уряду щодо валюти та резервів.

Мілею досі не вдалося суттєво поповнити валютні резерви центрального банку, які необхідні для виплати мільярдних зовнішніх боргів у 2025 році. МВФ навіть переніс термін досягнення цільового показника поповнення резервів на $4,5 млрд з 13 червня на липень.

Мілей відмовляється купувати долари у спосіб, який раніше використовували уряди Аргентини - тобто за рахунок емісії песо. Він уникає цього, бо не хоче збільшувати грошову масу і знецінювати песо, що знову може викликати інфляцію.

Також, попри умови угоди з МВФ, Мілей продовжує використовувати резерви для втручання на ринку ф'ючерсів на песо - хоча МВФ дозволяє це лише у виняткових випадках.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4880
  0,0237
 0,06
EUR
 1
 48,0825
  0,6263
 1,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0350  0,11 0,27 41,6443  0,09 0,23
EUR 47,4500  0,09 0,19 48,2786  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,07 0,17 41,4600  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес