Тайвань тестує морські дрони для захисту від Китаю за прикладом України

Поблизу рибальського порту на тихоокеанському узбережжі Тайваню випробовують морські дрони. Про це пише Reuters.

За інформацією медіа, Тайвань вивчає досвід України, яка ефективно використовує морські безпілотники в Чорному морі проти росії, щоб зрозуміти, як можна застосувати такі БПЛА для захисту від можливого вторгнення Китаю.

Йдеться про невеликі судна з вибухівкою, які керуються дистанційно. Вони можуть атакувати цілі на воді або в повітрі.

За інформацією медіа, під тиском США Тайвань змінює свої збройні сили для "асиметричної війни". Це означає використання мобільнішої, меншої та часто дешевшої зброї, як-от морські дрони, яка однаково завдає точних ударів.

Депутат правлячої Демократичної прогресивної партії Тайваню (ДПП) Чень Куань-тін підкреслив, що безпілотні човни відіграли дуже важливу роль у війні в Україні.

"Безпілотні транспортні засоби, будь то човни чи підводні апарати, можуть ефективно стримувати Китай, оскільки Тайвань не є стороною, яка атакує, ми є стороною, яка захищається", - зауважив він.

Національний інститут науки і технологій Чун-Шань назвав план створення морських дронів проєктом "Швидкий і раптовий". Наразі його бюджет становить близько 800 млн тайванських дол. ($26,77 млн.).

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що морські дрони включать до додаткового пакету витрат, який представлять пізніше цього року. Деталі цього бюджету ще не оголошені.

Голова компанії Thunder Tiger Вільям Чень під час нещодавнього випробування морського дрона SeaShark 800 зазначив, що ця зброя може стати несподіванкою для Китаю. Безпілотник здатен нести 1200 кг вибухівки та долати до 500 км.

"Ми можемо створити невизначеність. Ми можемо наповнити Тайванську протоку небезпекою і ризиками. Ніхто не знає, де ці небезпеки можуть проявитися", - додав Вільям Чень.

До слова, у травні ГУР МО України привідкрило характеристики трьох версій своїх основних безпілотних катерів MAGURA, які знищують російські кораблі та повітряні цілі у Чорному морі.