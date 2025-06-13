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Швеція збільшить оборонні витрати до 5% ВВП
12:25 13.06.2025 |
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив плани збільшити оборонні витрати країни до 5% ВВП.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Стокгольмі 12 червня.
Крістерссон нагадав, що кілька місяців тому уряд Швеції вже анонсував плани почати наймасштабніші інвестиції в оборону з часів холодної війни.
"Сьогодні хочу підтвердити, що Швеція досягне нового цільового показника НАТО з витрат на оборону у розмірі 5% ВВП. Щонайменш 3,5% ВВП будуть спрямовані на ключові оборонні потреби задля досягнення нових цілей НАТО зі спроможностей", - сказав прем'єр Швеції.
Він додав, що рішення формалізують після саміту НАТО у Гаазі.
"Ми розуміємо, що безвідносно того, яким буде рішення саміту НАТО, ми маємо специфічне географічне розташування, і ми маємо бути готові до майбутніх загроз з боку Росії. Тлом для цього звісно є загарбницька війна проти України, але також і те, що ми дуже здавна знаємо Росію. Росія є загрозою не лише для України, але усіх країн Європи і Альянсу", - зазначив Ульф Крістерссон.
На саміті у Гаазі лідери країн НАТО готуються ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП. Частину цих витрат дозволять спрямовувати на підтримку України, що може істотно посилити обороноздатність українських Сил оборони.
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