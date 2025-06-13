Мінсільгосп США залишив без змін прогноз виробництва пшениці та кукурудзи для України на 2025/26 МР

Міністерство сільського господарства США (USDA) покращило прогноз світового виробництва пшениці та кукурудзи у 2025-2026 маркетинговому році, для України прогноз урожаю не змінено.

Згідно з прогнозом на сайті американського відомства, врожай пшениці в Україні оцінюється в 23 млн тонн, експорт - 16,5 млн тонн, кінцеві запаси - 1,49 млн тонн. Урожай кукурудзи очікується на рівні 30,5 млн тонн, експорт - 24 млн тонн, кінцеві запаси - 0,6 млн тонн.

При цьому, світове виробництво пшениці в 2025/2026 МР становитиме 808,5 млн тонн (+0,07 млн тонн до минулого сезону), експорт - 214,33 млн тонн (+1,34 млн тонн), кінцеві запаси - 262,76 млн тонн (-2,97 млн тонн).

Аналітики USDA прогнозують світове виробництво кукурудзи в 2025/2026 МР на рівні 1 265,98 млн тонн (+1 млн тонн до попереднього сезону), світовий експорт - 195,81 млн тонн (+0,01 млн тонн), кінцеві запаси - 275,24 млн тонн (-2,6 млн тонн).