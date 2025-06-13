Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Верховний суд дозволив перерахувати голоси у 13 виборчих комісіях на виборах президента Польщі

 

Верховний суд дозволив перерахувати голоси у 13 виборчих комісіях на виборах президента Польщі, повідомляється на сайті польського телеканалу Polsat News.

"Верховний суд своїм рішенням від 11 червня 2025 року прийняв до розгляду докази, отримані під час перевірки бюлетенів кількома комісіями", - йдеться на сайті Верховного суду.

Як зазначається, судді погодилися зі змістом деяких передвиборчих протестів, які стосувалися можливих порушень на деяких виборчих дільницях.

Після оголошення результатів другого туру президентських виборів у ЗМІ з'явилися повідомлення про порушення під час підрахунку голосів у деяких виборчих комісіях, зазначається у повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4880
  0,0237
 0,06
EUR
 1
 48,0825
  0,6263
 1,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0350  0,11 0,27 41,6443  0,09 0,23
EUR 47,4500  0,09 0,19 48,2786  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,07 0,17 41,4600  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес