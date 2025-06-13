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Верховний суд дозволив перерахувати голоси у 13 виборчих комісіях на виборах президента Польщі
10:42 13.06.2025 |
Верховний суд дозволив перерахувати голоси у 13 виборчих комісіях на виборах президента Польщі, повідомляється на сайті польського телеканалу Polsat News.
"Верховний суд своїм рішенням від 11 червня 2025 року прийняв до розгляду докази, отримані під час перевірки бюлетенів кількома комісіями", - йдеться на сайті Верховного суду.
Як зазначається, судді погодилися зі змістом деяких передвиборчих протестів, які стосувалися можливих порушень на деяких виборчих дільницях.
Після оголошення результатів другого туру президентських виборів у ЗМІ з'явилися повідомлення про порушення під час підрахунку голосів у деяких виборчих комісіях, зазначається у повідомленні.
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