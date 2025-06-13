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НАТО розширить супутникове спостереження на кордонах із росією
10:34 13.06.2025 |
У НАТО мають намір розширити супутникове спостереження за військовими пересуваннями в Україні та на кордонах із росією.
Про це головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Вандьє розповів в інтерв'ю Bloomberg.
Як пояснив Вандьє, у НАТО «не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні», тож бажають сказати країнам на східному фланзі: «Ми стежимо [за ситуацією]».
За словами головнокомандувача, новий інструмент дозволить Альянсу спостерігати з космосу за «величезними територіями», а також маневрами, переміщенням військ та операціями на полі бою.
Напередодні в НАТО заявили, що обрали американського постачальника супутникових знімків Planet Labs для нової ініціативи, під назвою Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD). Вона покликана проводити регулярне скасування регіонів земної кулі протягом року, а штучний інтелект допомагатиме визначати будь-які зміни.
Співрозмовник Bloomberg в Альянсі зазначив, що цю технологію також можна застосувати для моніторингу Арктики через зростання амбіцій росії та Китаю в цьому регіоні.
За інформацією Bloomberg, масштабніше розгортання космічного спостереження НАТО заплановане на січень 2026 року.
Раніше міністри оборони країн НАТО схвалили збільшення запасів озброєння й техніки приблизно на 30% протягом наступних кількох років.
Крім того, на саміті лідерів НАТО в Гаазі, який пройде 24-25 червня, союзники, ймовірно, домовляться про нову цільову суму витрат на оборону розміром 5% ВВП.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначав, що росіяни можуть напасти на Північноатлантичний альянс упродовж п'яти років.
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