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Єврокомісія залучить експертів для підтримки України у створенні органу держконтролю на фармринку
09:46 13.06.2025 |
Європейська Комісія залучить експертів у рамках Twinning-партнерства для підтримки України у створенні органу державного контролю на фармацевтичному ринку.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, конкурс серед країн ЄС Єврокомісія оголосила 28 травня.
Тривалість проєкту Twinning - 18 місяців.
Кінцевий термін подачі заявки на участь у Twinning від країн-членів ЄС - 23 липня 2025 року.
Очікувана дата оголошення країни-партнера - 8 серпня 2025 року
Орган держконтролю стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що уповноважений реалізувати державну політику у сфері створення, допуску на ринок, контролю якості, безпеки та ефективності лікарських засобів, медичних виробів та медичних виробів для діагностики in vitro, косметичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові.
Twinning - це інструмент інституційної розбудови, який Європейський Союз застосовує для підтримки країн-кандидатів на вступ. Його мета - допомогти гармонізувати національне законодавство та створити ефективні державні інституції відповідно до норм ЄС. Twinning-проєкт зі створення ОДК - це перший такий проєкт, який реалізується у секторі охорони здоров'я України.
Під час реалізації Twinning-проєкту фахівці пройдуть навчання за стандартами ЄС у сферах фармаконагляду, інспекцій виробництва й обігу лікарських засобів (GMP/GDP), ліцензування імпорту ліків, ринкового нагляду за медичними виробами й косметикою.
Проєкт реалізується у межах фінансування Ukraine Facility 2024 і є частиною міжнародної технічної допомоги, спрямованої на підтримку сектора охорони здоровʼя в Україні та забезпечення доступу пацієнтів до якісних, безпечних і ефективних медичних засобів.
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