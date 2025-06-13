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Мінфін США оштрафував на майже $216 мільйонів компанію, що працювала на Керімова
09:27 13.06.2025 |
Міністерство фінансів США оголосило про запровадження майже $216 млн штрафних санкцій проти американської компанії GVA Capital Ltd., яка керувала інвестиціями російського олігарха Керімова попри санкції, введені проти нього у 2018 році.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами США (OFAC), поширеному в четвер, передає Укрінформ.
«OFAC видав сповіщення про штраф у розмірі $215 988 868 доларів США венчурній компанії GVA Capital Ltd., розташованій у Сан-Франциско, Каліфорнія, через порушення нею санкцій OFAC, пов'язаних з Україною/Росією, а також за невиконання повістки OFAC», - зазначається в повідомленні.
При цьому уточнюється, що в період з квітня 2018 року по травень 2021 року GVA Capital здійснювала керування інвестиціями російського олігарха Сулеймана Керімова, на якого поширюються санкції.
Венчурна компанія співпрацює з Керімовим з 2016 року. Вона продовжила працювати на російського олігарха після квітня 2018 року, коли OFAC запровадив санкції проти нього. При цьому діяльність фіктивно здійснювалася через племінника Керімова, Нарімана Гаджиєва.
Таким чином, OFAC наклав на компанію GVA Capital максимальний цивільний грошовий штраф, встановлений законом, зазначили в американському мінфіні.
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