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АНАЛІТИКА

Суд заборонив Трампу розгортати війська Нацгвардії в Лос-Анджелесі

 

Федеральний суд у США видав наказ, який забороняє президентові Трампу розгортати військових Нацгвардії штату Каліфорнія в Лос-Анджелесі та вимагає від адміністрації повернути контроль над силами губернатору Гевіну Ньюсому.

Про це йдеться в повідомленні NYT у ніч на п'ятницю, передає Укрінформ.

«Обмежувальний наказ окружного судді Чарльза Брейєра, який набирає чинності опівдні п'ятниці за тихоокеанським часом, містить різку критику спроб президента Трампа розгорнути тисячі військовослужбовців на вулицях американського міста, що призвело до майже тижня політичної ворожнечі, а також протестів по всій країні»,- зазначається в повідомленні.

При цьому суддя визначив, що дії президента були незаконними, оскільки перевищували його повноваження та порушували Десяту поправку до Конституції Сполучених Штатів.

Очікується, що адміністрація подасть апеляцію.

Рішення було прийнято через кілька годин після того, як відео сенатора-демократа з Каліфорнії, якого схопили та закували в кайданки федеральні агенти, викликали черговий вибух політичного обурення. Заворушення також спалахнули в четвер увечері в приватному центрі утримання іммігрантів у Ньюарку. А в Чикаго сотні людей пройшли маршем по місту на знак протесту щодо імміграційних рейдів адміністрації Трампа та спроб придушити інакомислення.
 

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