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АНАЛІТИКА

У Конгресі назвали Гегсета «ганьбою для країни» та порадили забиратися з Пентагону

 

Конгресмен-демократ Салуд Карбахал розкритикував у четвер міністра оборони США Піта Гегсета через скандал в чаті Signal, позицію щодо України та подій у Сан-Франциско, назвавши його ганьбою «для країни» та порадивши «забиратися до біса».

Такі заяви пролунали під час слухань глави Пентагону в четвер у Бюджетному комітеті Палати представників, передає Укрінформ із посиланням на Axios.

«Конгресмен розпитував Гегсета з різних питань, зокрема щодо розгортання морської піхоти в Лос-Анджелесі, витоку інформації з чату Signal та вторгнення Росії в Україну»,- зазначає видання.

При цьому Салуд Карбахал, який раніше служив у резерві морської піхоти, підкреслив, що має «серйозне занепокоєння» щодо участі Пентагону в подіях у Лос-Анджелесі, назвавши це «політичним театром».

Після того, як законодавець запитав чинного міністра оборони, чи вважає той політичну відданість Трампу вимогою для служби в армії, Гегсет відповів: «Конгресмене, ви ж знаєте, наскільки дурним є це запитання».

Після цього Карбахал заявив: «Ви - ганьба для цієї країни. Тут виступали члени Конгресу від обох партій, які закликали до вашої відставки. Вам просто слід забиратися до біса і дозволити комусь компетентному керувати цим міністерством».
Ключові теги: США
 

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