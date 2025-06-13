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Гелен Келлер
Трамп здивувався, що «росію всі ненавидять», хоч «путін воював разом із нами»: Зате Німеччину та Японію всі люблять
09:12 13.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп висловив здивування через те, що «всі ненавидять росію», хоч та була союзницею в боротьбі проти нацизму у Другій світовій війні.
Про це він сказав під час пресконференції.
Американський президент розповів, як телефонував президенту Франції Емманюелю Макрону, і той сказав, що його країна святкує перемогу у Другій світовій війні.
«Я сказав: "Вашу перемогу? Розкажи мені"», - описує розмову Трамп.
Також він розповів про розмову з російським лідером володимиром путіним, який, мовляв, «трохи спантеличений» тим, що «росію всі ненавидять».
«Заради справедливості: він втратив 51 мільйон людей. І він справді воював. росія воювала. Цікаво, чи не так? Він воював разом із нами у Другій світовій, а всі ненавидять його. Тоді як із Німеччиною та Японією все гаразд. Колись хтось пояснить це. Але Німеччина та Японія мені також подобаються», - каже Трамп.
Раніше американський президент не раз казав, що саме США є переможцями у Другій світовій війні. Крім того, у день його народження, 14 червня, у країні відбудеться військовий парад з нагоди 250-річчя армії США.
За словами Трампа, упродовж двох із половиною століть американські солдати «боролися, проливали кров і вмирали, щоб зберегти нас вільними».
«Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом, гідним їхньої служби та жертви. Американців по всій країні запрошую взяти участь», - написав Трамп.
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