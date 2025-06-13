Трамп здивувався, що «росію всі ненавидять», хоч «путін воював разом із нами»: Зате Німеччину та Японію всі люблять

Президент США Дональд Трамп висловив здивування через те, що «всі ненавидять росію», хоч та була союзницею в боротьбі проти нацизму у Другій світовій війні.

Про це він сказав під час пресконференції.

Американський президент розповів, як телефонував президенту Франції Емманюелю Макрону, і той сказав, що його країна святкує перемогу у Другій світовій війні.

«Я сказав: "Вашу перемогу? Розкажи мені"», - описує розмову Трамп.

Також він розповів про розмову з російським лідером володимиром путіним, який, мовляв, «трохи спантеличений» тим, що «росію всі ненавидять».

«Заради справедливості: він втратив 51 мільйон людей. І він справді воював. росія воювала. Цікаво, чи не так? Він воював разом із нами у Другій світовій, а всі ненавидять його. Тоді як із Німеччиною та Японією все гаразд. Колись хтось пояснить це. Але Німеччина та Японія мені також подобаються», - каже Трамп.

Раніше американський президент не раз казав, що саме США є переможцями у Другій світовій війні. Крім того, у день його народження, 14 червня, у країні відбудеться військовий парад з нагоди 250-річчя армії США.

За словами Трампа, упродовж двох із половиною століть американські солдати «боролися, проливали кров і вмирали, щоб зберегти нас вільними».

«Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом, гідним їхньої служби та жертви. Американців по всій країні запрошую взяти участь», - написав Трамп.