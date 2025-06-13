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В США сенатора грубо закували в кайданки на брифінгу міністерки внутрішньої безпеки
08:58 13.06.2025 |
У Каліфорнії поліція одягнула кайданки на сенатора-демократа Алекса Паділью, який виступав проти жорсткої міграційної політики Дональда Трампа. Це сталося на пресконференції міністерки внутрішньої безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBS.
Так, американського сенатора від Каліфорнії, демократа Алекса Паділью поліція закувала в кайданки та поставила на коліна.
Інцидент стався під час пресконференції міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем у Лос-Анджелесі, на якій чиновниця презентувала нові заходи щодо міграційного контролю.
Подробиці інциденту
Паділья увійшов до зали та емоційно перебив чиновницю, виступаючи проти депортацій, які останнім часом активізувалися у Каліфорнії.
На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як двоє офіцерів силоміць виводять Паділью, кладуть його на підлогу, заковують у кайданки й наказують не чинити опір.
При цьому сенатор встиг голосно представитися: "Я - сенатор Алекс Паділья", перш ніж його вивели із зали.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом опублікував на X фотографію, на якій сенатор Алекс Паділья лежить на землі.
Реакція офісу сенатора Падільї
Після інциденту офіс сенатора Падільї вже виступив із заявою, у якій розкритикував дії поліції як "непропорційні та небезпечні".
В свою чергу Алекс Паділья заявив журналістам, що його формально не затримували й не заарештовували.
Також стало відомо, що Паділья прибув до федеральної будівлі у Лос-Анджелесі в межах виконання своїх конституційних обов'язків - здійснення парламентського нагляду. Під час брифінгу з генералом Гійо та пресконференції міністерки Ноем він намагався поставити питання, але силовики вивели його із зали, повалили на землю й закували в кайданки.
Що далі?
Тим часом у Білому домі від коментарів утримуються. Очікується, що найближчими днями демократ подасть офіційну скаргу на дії правоохоронців.
Затримання Падільї стало символічним моментом - уперше високопосадовець потрапив під силову реакцію на мирний протест.
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