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АНАЛІТИКА

G7 може знизити поріг цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель

 

Більшість країн Групи семи готові самостійно знизити цінову межу на російську нафту, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цього.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Джерела інформагенства зазначають, що зусилля щодо зниження порогу цін очолює Велика Британія та ЄС. Країни ЄС у G7 (Італія, Франція, Німеччина), Британія та Канада підтримують ініціативу. Водночас позиція США та Японії залишається невизначеною.

Падіння світових цін на нафту зробило поточне обмеження в 60 доларів майже неактуальним, це стало причиною нових обговорень щодо зниження порогу для РФ.

Лідери країн G7 мають зустрітися 15-17 червня в Канаді, де обговорять обмеження ціни, вперше узгоджене наприкінці 2022 року. Обмеження було розроблено, щоб дозволити продаж російської нафти третім країнам з використанням західних страхових послуг за умови, що ціна не перевищуватиме 60 доларів за барель.

"Європейські країни наполягають на зниженні обмеження ціни на нафту з 60 до 45 доларів. Є позитивні сигнали від Канади, Великої Британії і, можливо, Японії. Ми використаємо G7, щоб спробувати залучити США", - сказав одне з джерел Reuters.

Для прийняття пакету необхідна одностайність держав-членів, що може зайняти кілька тижнів.

Найбільший експортний сорт Росії, Urals, торгується з дисконтом близько 10 доларів за барель до еталонної ціни Dated Brent з балтійських портів. Ф'ючерси на Brent торгуються нижче 70 доларів за барель з початку квітня.

Підтримка США не є необхідною для зниження обмеження через домінування Британії у світовому страхуванні морських перевезень та вплив ЄС на танкерний флот.

Однак США мають значення, коли йдеться про платежі за нафту в доларах та їхню банківську систему.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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