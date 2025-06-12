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АНАЛІТИКА

Німеччина майже перестала купувати в Росії: імпорт за три роки впав на 95%

Німеччина майже перестала купувати в Росії: імпорт за три роки впав на 95%

 

Імпорт товарів до Німеччини з Росії скоротився на 94,6% порівняно з 2021 роком. Про це повідомило Федеральне статистичне управління (Destatis).

У 2024 році Німеччина купила у РФ товарів на 1,8 млрд євро проти 33,1 млрд євро у 2021 році. Експорт німецьких товарів до Росії з 2021 року впав на 71,6% - до 7,6 млрд євро.

Тепер Росія опустилася на 59-те місце серед торгових партнерів Німеччини з 12-го, яке посідала до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У 2021 році найголовнішими товарами, які Німеччина закуповувала в Росії, були сира нафта та природний газ. На них припадало 58,8% (19,5 млрд євро) всього імпорту з РФ. Іншими важливими статтями імпорту за рік до початку війни були метали (13,5%), а також кокс та нафтопродукти (8,3%).

Після російського вторгнення в Україну та 17 пакетів санкцій ЄС Німеччина перестала купувати в Росії вуглеводні й різко скоротила інший імпорт.

У 2024 році найважливішим імпортом з Росії були метали на 0,8 млрд євро (42,3% від усього імпорту з РФ), хімічні продукти (24,7%), продукти харчування та корми для тварин (15,2%).

Німеччина переважно експортує до Росії фармацевтичну (у 2024-му - 30,6%, або 2,3 млрд євро) та хімічну (13,9%) продукцію, а також обладнання (11,9%).

Destatis наголошує, що за минулий рік Німеччина досягла найбільшого торгового профіциту з Росією з моменту розпаду СРСР 1991 року - експорт перевищив імпорт на 5,8 млрд євро.

У 2022 році, коли РФ вдерлася в Україну, ФРН, навпаки, зафіксувала рекордний торговий дефіцит з Росією у 21,8 млрд євро. Тоді експорт різко скоротився через санкції, а імпорт, зокрема, через різке зростання цін на енергоносії, - зріс.

Довідка

Імпорт Німеччини з України у 2024 році становив $3,82 млрд. Найголовнішими товарами були насіння зернових та олійних культур (на $1,2 млрд), електронне та електричне обладнання ($636 млн).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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