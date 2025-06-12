Сенат Франції підтримав законопроєкт, який обмежує «швидку моду»

Сенат Франції схвалив у вівторок переглянуту версію закону, що регулює "швидку моду", який у разі набрання чинності заборонить рекламу таких китайських платформ, як Shein і Temu.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сенатори верхньої палати парламенту майже одноголосно проголосували за змінену версію законопроєкту, ухваленого нижньою палатою Франції минулого року, який спрямований на "зниження впливу текстильної промисловості на навколишнє середовище".

Стверджується, що недорогий одяг, що виробляється мережами швидкого пошиття, стимулює надмірне споживання і утворення відходів, посилюючи вплив текстильної галузі на навколишнє середовище.

У виправленій версії законопроєкту проводиться розмежування між "ультрашвидким" споживанням і "класичним" швидким споживанням, що накладає менш суворі обмеження на європейських гравців ринку, таких як Zara і Kiabi.

"Роз'яснення (внесені Сенатом) дозволяють націлитися на гравців, які ігнорують екологічні, соціальні та економічні реалії, зокрема Shein і Temu, не караючи при цьому європейський сектор готового одягу", - заявив Жан-Франсуа Лонжо, голова комітету Сенату з регіонального планування та сталого розвитку.

Зіткнувшись з конкуренцією з боку дуже дешевої продукції, кілька французьких брендів зазнають значних труднощів - наприклад Jennyfer, що наприкінці квітня був оголошений банкрутом, і NafNaf, що з травня перебуває під зовнішнім управлінням.

Закон також вводить штрафи для компаній, що займаються швидкою і надшвидкою модою, якщо вони не будуть відповідати певним екологічним критеріям. До 2030 року націнка на одиницю одягу "швидкої моди" складе не менше 10 євро або до 50% від ціни продукту без урахування податків.

Французький уряд повинен повідомити Європейську комісію про результати голосування, а потім створити спільний комітет для досягнення компромісу між версіями закону, прийнятими Сенатом і нижньою палатою, перед набуттям його чинності.

Нагадаємо, влітку 2023 року Європарламент затвердив нові правила щодо виробництва та утилізації батарейок.