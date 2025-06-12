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АНАЛІТИКА

Євросоюз готує санкції проти двох китайських банків за торгівлю з Росією – Bloomberg

 

Європейський Союз запропонував ввести санкції проти двох невеликих китайських банків за допомогу Росії в обході чинних торгівельних обмежень, йдеться в документах, з якими ознайомилося видання Bloomberg.

Згідно з цими пропозиціями, фінансовим установам, що базуються в ЄС, буде заборонено проводити будь-які операції з регіональними банками, які знаходяться поблизу кордону Китаю з Росією. Bloomberg не називає ці банки, оскільки заходи ще не опубліковані.

Банки можуть бути внесені до списку установ, які, як вважається, допомагали Москві "через обробку транзакцій або надання експортного фінансування для торговельних операцій", що дозволяли уникати санкцій ЄС. Деякі з установ у цьому списку також надавали "послуги з обігу криптоактивів", що сприяли уникненню санкцій, зазначається в документі.

Речник Єврокомісії наразі відмовився коментувати ці документи.

Видання зазначає, що Китай дедалі більше виступає в ролі посередника у війні Росії проти України, оскільки китайські компанії постачають Москві заборонені компоненти й технології, необхідні для виробництва зброї. Запропонований пакет санкцій також передбачає додавання кількох китайських компаній до вже наявного санкційного списку ЄС.

Пекін неодноразово заперечував, що підтримує війну Росії.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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