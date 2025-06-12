МАГАТЕ заявило про порушення Іраном зобов'язань, Тегеран пообіцяв заходи у відповідь

Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію, яка вперше з 2005 року офіційно оголосила Іран таким, що не виконує своїх зобов'язань щодо принципу нерозповсюдження ядерної зброї, що Тегеран негайно засудив.

Резолюція, ухвалена 12 червня під час щоквартального засідання ради МАГАТЕ, може сприяти поверненню санкцій ООН проти Ірану пізніше цього року.

У відповідь Міністерство закордонних справ Ірану оголосило про намір створити новий об'єкт зі збагачення урану, а центрифуги першого покоління на об'єкті Фордо, кажуть у Тегерані, будуть замінені на вдосконалені машини шостого покоління.

«Як ми вже заявляли раніше, Ісламська Республіка Іран не має іншого вибору, окрім як відповісти на цю політичну резолюцію», - йдеться у заяві міністерства.

Рада директорів МАГАТЕ, що складається з 35 членів, проголосувала 19 голосами проти трьох і 11 такими, що утрималися, за ухвалення резолюції, яку висунули Сполучені Штати і їхні європейські союзники: Велика Британія, Франція і Німеччина.

«Численні невиконання Іраном своїх зобов'язань з 2019 року щодо забезпечення повної і своєчасної співпраці з Агентством щодо незадекларованого ядерного матеріалу й діяльності в кількох незадекларованих місцях в Ірані... є невиконанням його зобов'язань», - йдеться в резолюції, повідомляє AP.

У резолюції також зазначається, що «неможливість МАГАТЕ... забезпечити гарантії того, що ядерна програма Ірану є виключно мирною, породжує питання, які належать до компетенції Ради безпеки ООН як органу, що несе головну відповідальність за підтримку міжнародного миру і безпеки».

Тегеран не повідомив, чи приведе прийняття резолюції до скасування шостого раунду ядерних переговорів зі Сполученими Штатами 15 червня в Омані.

Іран працює над зустрічною пропозицією після відхилення пропозиції США щодо угоди, яку верховний лідер аятола Алі Хаменеї назвав такою, що «на 100 відсотків» суперечить національним інтересам.

11 червня міністр закордонних справ Аббас Аракчі заявив, що якщо метою угоди є гарантія того, що Іран не розроблятиме ядерну зброю, то така угода досяжна. Водночас він наголосив, що Іран повинен зберегти право збагачувати уран, а проти цього рішуче заперечує президент США Дональд Трамп.

Тегеран стверджує, що його ядерні зусилля призначені виключно для цивільних, а не військових цілей.

Тим часом, за повідомленнями, Ізраїль готується завдати удару по Ірану й чекає на «зелене світло» від Трампа у разі невдачі дипломатії. Іран попередив, що в такому разі завдасть удару по американських базах у регіоні.