Фінський парламентський комітет з оборони підтримав вихід країни з конвенції про заборону протипіхотних мін

У Фінляндії парламентський комітет з оборони підтримав вихід держави з Оттавської конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін.

"Комітет вважає, що в нинішній безпековій ситуації Фінляндія повинна знову ввести протипіхотні міни у свою систему оборони", - пише в четвер портал Yle.

Уряд Фінляндії 28 травня схвалив пропозицію про вихід з Оттавської конвенції і направив її на остаточне затвердження до парламенту.

"Вихід здійснюється за згодою парламенту, після затвердження президентом республіки і вручення заяви про вихід генеральному секретареві ООН", - повідомила тоді прес-служба уряду.

4 червня парламент Естонії ухвалив закон про вихід з Оттавської конвенції, це питання розглядається також у Латвії, Литві та Польщі.