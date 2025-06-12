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АНАЛІТИКА

ЗМІ: G7 відмовиться від спільного комюніке, щоб уникнути конфлікту з Трампом

 

Країни "Групи семи" не намагатимуться досягти консенсусу щодо спільного комюніке на саміті лідерів наступного тижня в Канаді, щоб уникнути потенційного конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.

Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, замість єдиного документа лідери G7, швидше за все, випустять окремі спільні заяви щодо різних тем.

Джерела додають, що такий підхід спрямований на послаблення напруженості у відносинах з Трампом, якого прагне досягти прем'єр Канади Марк Карні, який буде господарем саміту.

Як зазначено, Карні хоче уникнути повторення 2018 року в Канаді, коли Трамп відкликав свій підпис зі спільного комюніке через кілька годин після його підписання, бо був роздратований коментарями, зробленими журналістам тодішнім прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

Агентство зауважує, що підсумкове комюніке, хоча і не має юридичної сили, покликане продемонструвати єдність учасників зустрічі з глобальних питань.

Наприклад, документ після торішнього саміту займав 36 сторінок і включав обіцянки підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією, боротися зі зміною клімату і сприяти гендерній рівності.

Однак Трамп "перевернув політику США", відмовившись висловити підтримку Україні, скасувавши ініціативи щодо боротьби зі змінами клімату та відкинувши гендерні ініціативи, нагадує агентство.

Саміт лідерів G7 відбудеться 15-17 червня. Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що має запрошення на саміт G7.

Тим часом в Офісі українського президента сподіваються організувати зустріч між Зеленським і Трампом.
Ключові теги: США
 

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