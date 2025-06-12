У Трампа допускають нове відтермінування дії тарифів, щоб дати час на перемовини

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, відтермінує день набрання чинності підвищеними тарифами для низки торговельних партнерів, щоб дати більше часу на перемовини.

Як повідомляє Politico, пише "Європейська правда", про це сказав 11 червня міністр фінансів Скотт Бессент у спілкуванні з членами Конгресу.

Спілкуючись із членами Конгресу з податкового комітету, Бессент сказав, що в адміністрації готові змістити на пізнішу дату набрання чинності підвищеними тарифами для низки торгових партнерів, що призначена на 8 липня - аби дати більше часу для перемовин.

За його словами, зараз конструктивні перемовини тривають з 18 країнами.

"Але якщо хтось не веде перемовин, тоді цього не буде", - додав Бессент.

Нагадаємо, Трамп несподівано відклав запровадження драконівських тарифів проти багатьох країн світу до 8 липня задля перемовин про нові умови торгівлі після того, як спершу у квітні оголосив нові мита для майже всіх країн світу.

Білий дім очікував "90 угод за 90 днів", але донедавна була укладена лише одна угода - з Британією.